L'attesa è finita. Dal 13 al 20 agosto torna il "Formia Kids Festival", la manifestazione dedicata ai più piccoli e giunta alla seconda edizione. Vi aspettiamo in un parco ricco di colori, spettacoli, attrazioni, attività, giochi, musica e tantissime sorprese.

L'appuntamento è al parco De Curtis di via Santo Janni, nel quartiere di Gianola. L'inaugurazione del festival è in programma alle ore 18.00 di domenica 13, e di giorno in giorno gli eventi in cartellone prenderanno il via allo stesso orario, per poi protrarsi fino alle ore 24.00