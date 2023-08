Grande attesa a Fondi per l'evento "Cinema Sotto le stelle – dal mito al pubblico", rassegna cinematografica a cura dei Fratelli Latilla (registi e sceneggiatori) con la collaborazione di Ermete Labbadia (direttore artistico del Festival Inventa un Film).

Una collaborazione importante quella tra Labbadia e i Latilla, per una serata ricca di cortometraggi arrivati nelle fasi finali del Festival Inventa un Film. L'evento nasce con lo scopo di valorizzare il mondo dei cortometraggi che oggi sta diventando sempre di più un veicolo di comunicazione e di arte.

Le opere presentate toccheranno tematiche importanti dell'era contemporanea dimostrando che il cinema, anche quello di breve durata, può fornire spunti notevoli per osservare come attraverso una lente di ingrandimento il mondo che ci circonda. Al termine di ogni proiezione seguirà una breve analisi da parte dei fratelli Latilla per poi concludere la serata con un dibattito col pubblico volto alla comprensione dei lavori mostrati.

I fratelli Latilla, dopo il successo internazionale del loro ultimo cortometraggio "Il guerriero", hanno preferito ideare tale evento affinché anche il grande pubblico possa avvicinarsi ad opere che nonostante la breve durata hanno acquisito nel tempo lo stesso valore del circuito dei lungometraggi e formato intere classi del nuovo cinema mondiale.

L'evento si terrà sabato 19 agosto alle ore 21:00 presso il Chiostra di San Domenico a Fondi ed è patrocinato e sostenuto dal Comune di Fondi, Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e da Molti Sponsor e partner presenti sul territorio.

L'ingresso è gratuito.

Per info & prenotazioni potete contattare il numero 3290723152