Nella splendida cornice dell'Hotel Oasi di Kufra a Sabaudia stanno proseguendo gli incontri di quella che qualche giornale ha definito la "Summer School" del professor Luigi Tivelli, scrittore, politologo e

giurista, tra l'altro anche Presidente della Academy di cultura e politica Giovanni Spadolini. Si tratta più che di una "Summer School" di Luigi Tivelli di un ciclo di incontri con l'autore dal titolo "l'Oasi dei libri". Lezioni sulla contemporaneità in vista del futuro", in cui grazie anche alla maestria del progettista, promotore e conduttore e dei presentatori degli incontri man mano emergono nuove idee, nuovi spunti. Per l'appunto proiettati nel presente e nel futuro, come ama sostenere sempre Tivelli, poiché "i libri, soprattutto se si scelgono quelli giusti, generano anche solo per chi ascolta (oltre che ancor più per chi li legge), nuove idee, nuovi spunti, nuovi progetti, in un Paese che ha bisogno più che mai di circolazione delle idee e dei veri contenuti da seguire nei diversi ambiti della vita politica economica burocratica, istituzionale e sociale.

Inoltre ieri 12 Agosto si è svolta la presentazione del libro "La guerra in casa" (Rai Libri) di Roberto Arditti, già direttore de Il Tempo e direttore editoriale dell'ottimo giornale telematico Formiche.net. Come al solito, accanto all'autore c'era un piccolo, ma autorevole, parterre di presentatori come il professore Vittorio Emanuele Parsi, grande esperto di strategia e di dinamiche e relazioni internazionali e docente

all'Università Cattolica di Milano, ed ancora una volta il presidente Gianfranco Fini, già presidente della Camera, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri. Durante l'incontro il pubblico, molto folto, ascoltava con viva partecipazione e apprendeva man mano nuovi spunti e nuove idee grazie all'intensità dell'approccio al libro e alla competenza dell'autore e dei relatori. "Forse in questi incontri si può

imparare ben più da quello che si può imparare ascoltando qualche talk show, anche se ve ne sono anche di buoni", come ha sottolineato durante la presentazione anche Tivelli, ed è questo lo spirito di questi

incontri, che spesso e in vari casi hanno visto l'intervento del prefetto di Latina Dott. Maurizio Falco, e il saluto di apertura del sindaco di Sabaudia Generale Alberto Mosca.



Il ciclo riprenderà il 23 agosto con un libro che ancora una volta sarà presentato dal presidente Fini, che negli ultimi anni ha studiato ed è diventato un esperto dell'Islam e dei suoi rapporti con l'Italia, dove verrà presentato il testo di Davide Giacalone, direttore de La Ragione, "Anche se Allah non vuole" (Rubbettino). Un incontro che sarà anche alla ricerca di una sorta di trasversale "Partito della Ragione", essendo Giacalone non solo direttore de La Ragione, ma anche perché pienamente in sintonia con L'Academy Spadolini, essendo anche stato il giovane capo della segreteria di Giovanni Spadolini come presidente del Consiglio nel 1981.