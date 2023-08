Arriva per la settimana di ferragosto una delle voci più potenti del panorama lirico italiano e pop . Il cantante cross over Giusrppe Gambi direttamente da "Domenica in" . Un nuovo volto del bel canto Italiano .

Appuntamento Anfiteatro di Vigna La Corte a San Felice al Circeo il con 17 agosto "Canto sotto le stelle", una serata musicale con il tenore Giuseppe Gambi ed i suoi musicisti: al piano Lauren al violino Michele Gaudino.

Per l'occasione sarà possibile assistere ad una sfilata di abiti da gran sera a partire dalle 21 sempre presso Vigna La Corte firmati dalla stilista Fina Scigliano. L'organizzazione è curata da Biancamaria Caringi Lucibelli Presenta : Maria Grazia Tetti. Giornalista e presentatrice. Colllaborazione artistica la pittrice Dalisca