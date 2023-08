Saranno 24 spettacoli teatrali, scelti tra i titoli delle migliori compagnie nazionali di Teatro Ragazzi a dare vita a Puntini Fest. Torna il festival teatrale per bambini e ragazzi ideato e organizzato da Matutateatro. Gli spettacoli troveranno spazio in piazze, parchi, e cortili. Tredici giorni di pièce, laboratori, incontri, libri, giochi per tutti, a partire dalla tappa di Bassiano da domani al 20 agosto, poi Norma dal 24 al 27 agosto, Priverno dal 29 al 31 agosto. La rassegna si conclude a Sezze, dove sosterà dall' 1 al 3 settembre.



«Puntini Fest sta ormai diventando un appuntamento fisso e tanto atteso da centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che hanno partecipato al festival nelle edizioni passate - dichiarano i direttori artistici Julia Borretti e Titta Ceccano -. Il nostro intento resta sempre quello di mettere al centro dell'attenzione le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze». Domani a Bassiano, alle 17.30 presso piazza Palmisano, ci saranno una serie di letture che segnano l'apertura della Libreria del festival, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina, presente in tutte le tappe della kermesse.

Alle ore 19 va in scena "Pulcinella Mon Amour" della Compagnia Teatrale Collettivo Bertolt Brecht. Partendo da Porta Nuova, il pubblico seguirà la gran parata tra lazzi e scherzi, litigi e girotondi. Un divertente viaggio nel mondo variopinto di Pulcinella.



Alle 21.00 appuntamento in piazza Karol Wojtyla (già piazza degli Orticeglio) per lo spettacolo "Oh! Gli straordinari racconti del grande libro bianco" della compagnia Catalyst, tratto dal libro di Hervé Tullet.

Sabato 19 agosto, appuntamento in piazzale Bettino Craxi alle 17.30 per attività laboratoriali nei pressi del Bibliocaravan. Alle 18 si potrà assistere a "Storie al Kamishibai" a cura del Cerchiobaleno. Presso la Biblioteca Comunale alle 17.30 si terrà il laboratorio "Inventa il tuo folletto!" a cura dell'illustratrice Simona Trozzi e alle ore 19 in piazza Sant'Erasmo è previsto lo spettacolo "Gelsomina e le fate" della compagnia siciliana La Casa di Creta. Alle 21 in piazza Karol Wojtyla si terrà lo spettacolo "Cenerentola. Una scarpetta per tre" di Matutateatro e Opera Prima.

Biglietto spettacolo 3euro. Ingresso libero a tutti gli altri eventi. Prenotazione obbligatoria ai numeri 3286115020 – 3291099630. Programma su www.matutateatro.it/puntini