Il Circeo è ancora teatro di un appuntamento con la musica di rilevanza nazionale. Stiamo parlando dello spettacolo spettacolo "John Lennon's Images", a cura della Nestor Theater Company. L'appuntamento, con ingresso libero, è il prossimo 23 agosto alle ore 21:30 nella cornice di Vigna La Corte. Kevin Arduini, direttore artistico, coreografo e regista porterà in scena tante arti in un unico spettacolo con musica, recitazione e danza. L'opera ambientata sul tetto dell'Apple Corps di Londra, dove i Beatles fecero l'ultimo concerto pubblico dal vivo, è un viaggio che dagli esordi si proietta in avanti fatto di immagini e forti ricordi indelebili.

Attraverso gli occhi di John Lennon, mettendosi a nudo. racconterà tramite i suoi testi, momenti emozionanti e difficili della sua vita. I ballerini interpretano i momenti passati nella mente del cantante, ricordi fatti di immagini, persone, sensazioni, sbalzi d'umore, colori ed emozioni impressi nella sua mente, che tramutati in arte cambiarono la storia della musica nel mondo. L'attore nei panni di Lennon, precede le coreografie, si mette a nudo, racconta e fa emergere dal profondo parti e pensieri del cantautore. I cantanti rappresentano simbolicamente il gruppo dei Beatles. Lo spettacolo è una denuncia al razzismo, un inno alla libertà, alla fratellanza fra tutti gli uomini, a quella sperimentazione socio-culturale a cui i Beatles andarono sempre più incontro cambiando le sorti dei modi di pensare, del costume, di vedere e percepire il mondo e la gente. Uno spettacolo quindi unico in cui si fonde la creazione artistica ad un messaggio davvero importante a cui si aggiunge una finalità benefica. Infatti, la compagnia sostiene la Fondazione Internazionale Rose Blu.