Un evento diventato tradizione quello di questa sera a Prossedi, piccolo borgo pontino che sorge su una collina e si affaccia sulla valle dell'Amaseno. Stasera c'è "Vicoli di Notte", la notte bianca che animerà gli storici vicoli tra musica, spettacoli, cultura, gastronomia e tanto divertimento. Il programma si apre alle ore 18:00 e proseguirà sino all'alba.

Si attendono migliaia di partecipanti, provenienti dalle province di Latina, Frosinone e dall'area romana. Per questo motivo è stato istituito il servizio di navetta gratuito, per il trasporto dalle aree di parcheggio al cuore del paese.



"Siamo sicuri che tutti potranno divertirsi e trascorrere una serata all'insegna della musica, della gastronomia e anche della cultura - dice il sindaco Angelo Pincivero -; per questo vi invitiamo a raggiungere Prossedi e a partecipare a Vicoli di Notte, una manifestazione che è ormai entrata nella storia della nostra comunità ed è importante perché ci permette di valorizzare il nostro territorio".

Spazio anche all'arte. "Entrambe le chiese resteranno aperte grazie all'interessamento del parroco e il sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi ci parlerà della Divina Commedia - spiega il consigliere Danilo Torella -; ci saranno musica jazz e blues e non mancherà l'esposizione dei quadri dell'artista Natalia Kulbakina».



Ad esibirsi anche otto gruppi musicali, tra cui i Club Mario, la tribute band di Ligabue, poi omaggio a Rino Gaetano con la Rino Gerard Band, spazio a Francesco Testa con il sax. Cresce l'attesa anche per i Trillanti, che portano nelle strade e nelle piazze gli stornelli e i canti della Ciociaria. Non manca la tradizione partenopea con Gianni Mobiylia e il suo coinvolgente Napoli punto e basta. Attesi i Buena Vista Social Punk e il Gruppo CantainAutori che propone un percorso attraverso il cantautorato italiano. Ben ventuno gli stand enogastronomici con tanti prodotti tipici.

Ad accogliere il pubblico gli artisti di strada, i sassofonisti che suoneranno lungo le vie del paese, lo spettacolo artistico nell'area del Castello, gli acrobati, gli sbandieratori di Cori. Gran finale con i fuochi d'artificio grazie alla Pirotecnica DP Eventi.

Dalle 3 di notte spazio al dj set con Lallo. E non finisce qui: il 21 agosto alle 15:30 è in programma la visita alla Grotta degli Ausi, venerdì 25 alle 18:30 appuntamento col fitness per l'apertura del Giardino di Augusta ex parco Robinson, sabato 26 alle ore 17 itinerario del mistero alla scoperta dei simboli di Prossedi. Domenica 27 alle 18:00 concerto della banda musicale G. Leoni, mentre il 2 e 3 settembre ci attende La Vecchia Fiera, a cura dell'associazione Amici di Campagna.