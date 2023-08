Gran finale questa sera per la manifestazione "Attività produttive in festa" con il concerto di Alex Britti a partire dalle 21 nel cuore del centro storico. Viale Umberto Primo è stato per tre giorni il punto di riferimento per le eccellenze enogastronomiche pontine. I visitatori hanno avuto l'opportunità di deliziare il palato con i sapori autentici e le prelibatezze locali. Ma non è tutto: nella suggestiva Corte comunale, è stata allestita un'esposizione dedicata agli amanti del mare e della nautica. Gli stand saranno presenti per tutta la giornata di oggi e già molte persone stanno raggiungendo la città delle dune per assistere questa sera all'attesissimo concerto di Alex Britti, un evento gratuito.