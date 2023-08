Note e emozioni. Musica e profonde sensazioni hanno invaso il cuore di Sabaudia, con Alex Britti che ha dato vita a un concerto memorabile in Piazza del Comune.



L'evento, che ha visto la presenta di oltre diecimila, è stato un trionfo non solo per il celebre cantautore italiano ma soprattutto per l'Amministrazione Mosca alla quale va un plauso, in particolare al consigliere delegato alle attività produttive, Giovanni Pietro Fogli, che ha orchestrato con successo questo evento di portata straordinaria, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione anche delle Attività produttive locali.



La tre giorni di attrazioni, nel calendario della prima edizione delle

"Attività produttive in festa", ha incantato sabaudiani e turisti, dimostrando come la collaborazione e il lavoro di squadra siano fondamentali per raggiungere obiettivi comuni, creando aggregazione.



La prima Festa delle Attività Produttive di Sabaudia ha segnato un importante passo avanti nella promozione dell'aggregazione cittadina. L'iniziativa ha coinvolto diverse attività produttive della città, dimostrando che quando si uniscono le forze si possono ottenere risultati straordinari. Questo evento non solo ha contribuito al successo del concerto di Alex Britti, ma ha anche rafforzato il tessuto sociale della comunità.



Le corde della chitarra di Britti, culmine delle tre serate, hanno intrecciato armonie incantevoli, mentre le parole delle sue canzoni coinvolgenti hanno trasportato il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni e di ognuno. Ogni canzone è diventata una pagina di storia di vita delle numerose persone presenti, creando un'atmosfera di connessione e condivisione unica.



La magica serata di ieri ha dimostrato che la musica ha il potere di unire, ispirare e creare ricordi indelebili. Da non dimenticare anche l'apprezzamento ricevuto dal duo Lembo-Laurenti e dalla band locale Easy Skankers.