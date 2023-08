Un festival esplosivo dedicato alle giovani generazioni.

Geolier e Paky arrivano a Latina ospiti d'onore all'Explosive Festival. L'evento musicale a pagamento avrà luogo domani, giovedì 24 agosto, allo Stadio Francioni. I cancelli dello Stadio pontino si apriranno alle ore 17. Sul palco oltre a Geolier e Paky si alterneranno numerosi artisti: SottoTono, Nashley, Claudia Rodriguez, Niky Savage, Anna Ciati, Mikush. Lo scorso giugno il concerto di Geolier a ‘Capannelle Rock' nella Capitale ha visto la presenza di oltre 20mila persone. Geolier è considerato uno tra i più importanti esponenti della scena partenopea del genere rap.



L'artista ventitrenne è uno dei profili più interessanti e promettenti del rap italiano, pronto a diventare il golden boy nazionale. Quest'anno è uscito il suo secondo album dal titolo "Il coraggio dei bambini". All'anagrafe conosciuto come Emanuele Palumbo per i suoi "seguaci" è Geolier, il suo nome d'arte deriva dal francese e significa secondino, guardia carceraria ma: "la scelta – racconta il rapper - è legata al significato che quella parola ha dalle parti dove sono nato ovvero secondino significa essere di Secondigliano".

Per informazioni e prenotazioni sull'Explosive festival: ciaotickets.com. Costo del biglietto a partire da 32 euro.