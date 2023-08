Si terrà venerdì 25 agosto a partire dalle 19 presso la splendida location dell'Hotel Le Dune su Via Lungomare Pontino n.9700 (Sabaudia) la presentazione de "I Racconti di Sabaudia". Una data importante questa, per una delle raccolte più attese della stagione estiva nel Lazio e non solo perché quest'anno "I Racconti di Sabaudia" compiono vent'anni. A curare la presentazione sarà il blog "Diari di Palude". Di cosa si parlerà? L'evento è stato concepito come una sorta di "specchio segreto" per svelare ricordi e aneddoti di un progetto culturale unico nel suo genere, nato nel luglio del 2003



Maria Costici, curatrice del libro racconterà per la prima volta il dietro le quinte di quello che oramai è divenuto non solo un libro da collezione, ma un appuntamento fisso dell'estate sabaudiana. Un viaggio divertente e colorato tra le nuove edizioni, il senso del titolo del libro, le curiosità sugli autori, la nascita e la rinascita di un volume che affronta in forma narrativa con i suoi racconti anche temi sociali e di attualità. Un progetto culturale senza scopo di lucro. Il libro, non in vendita ma come incentivo alla lettura e alla scrittura, curato come già accennato da Maria Costici, con il sostegno di Enel, il Patrocinio della Regione Lazio e le prefazioni del Presidente Francesco Rocca e dell'assessore alla Cultura Simona Renata Baldassarre, stampato da Varigrafica Alto Lazio su carta ecologica con una tiratura limitata di dodicimila copie, è diviso in due sezioni di cui soltanto la seconda in concorso con tredici autori emergenti che si sfideranno in punta di penna lasciando ai lettori il compito di votare il loro racconto preferito, utilizzando anche una apposita app creata da Esri Italia.