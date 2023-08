L'apriliana Simona Dionisi è stata nominata migliore direttrice McDonald's d'Italia. Trentasette anni e madre di due bambini, Simona lavora presso il franchising di Aprilia da oltre 10 anni e insieme al suo team, dal 2017 ha contribuito a far crescere il punto vendita di via Mascagni, importante a livello nazionale per l'area dedicata specificamente alla formazione.



La giovane direttrice questa mattina è stata premiata dal sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, alla presenza del licenziatario delle sedi McDonald's di Anzio, Nettuno, Velletri, Aprilia, Castel Romano e Pomezia, Amedeo Avenale, del manager Andrea Carrieri, del business consultant Marco Baroni e di tutta la sua squadra, composta da colleghe e colleghi che hanno contributo all'assegnazione del t…