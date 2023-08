Serata finale del Festival internazionale "Sermoneta in folklore", domani sera 27 agosto al Belvedere, che ospiterà gruppi provenienti da Messico, Spagna, Perù e Italia nel segno dello scambio culturale e della passione per la cultura tradizionale.



La manifestazione, iniziata il 22 agosto, è organizzata dall'associazione Sbandieratori Ducato Caetani in collaborazione e con il contributo dell'amministrazione comunale di Sermoneta e della Regione Lazio. «Partecipare significa essere coinvolto in un vortice di colori, di suoni e di danze che ci proiettano nei vari paesi del mondo», spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli. «Un viaggio che ha portato a Sermoneta il folklore e la cultura di altri popoli, al quale siete tutti invitati». L'ingresso è gratuito.



Domani sera le delegazioni, accompagnate dagli Sbandieratori Ducato Caetani, partiranno da fuoriporta per arrivare, alle 21, al Belvedere per la serata di chiusura del festival.

Dal Messico c'è il Sima Ballet Folklorico, con le danze tipiche messicane e la promozione della loro cultura. Dalla Spagna è arrivato il gruppo Alto Aragon, che fa compiere allo spettatore un viaggio tra gli usi e i costumi della regione dell'Aragona. Dal Perù è presente il gruppo "Perù multicolor", con 24 anni di attività alle spalle composto da musicisti e ballerini che in quasi un quarto di secolo hanno portato il folklore peruviano in ogni angolo del mondo.



Dall'Italia i padroni di casa, gli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta, 27 anni di storia alle spalle, nata con lo scopo di promuovere l'antica arte della bandiera e di portare avanti l'interesse verso il folklore nazionale ed internazionale, partecipa a manifestazioni e festival in tutto il mondo.