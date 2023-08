L'instancabile cantante pontino, Tiziano Ferro, dopo il successo del tour negli stadi, continua a raggiungere altri importanti traguardi, a lanciare nuovi singoli e non lo fa da solo. E' notizia di questi giorni che il singolo estivo "Destinazione mare" scritto in collaborazione con l'amico fraterno Roberto Casalino è stato certificato disco d'oro.

Inutile dire che l'entusiasmo per i due amici cresciuti a pane e musica è alle stelle. Lo stesso Casalino scrive in una storia su Instagram: "Un disco d'oro è un bel riconoscimento sicuramente, sapere che tante persone apprezzano quello che fai è gratificante. Ma sapete cosa conta davvero? Avere qualcuno di importante con cui condividere ogni traguardo, qualcuno con cui parlare, qualcuno da abbracciare e con cui sentirti sempre a posto, anche quando qualcosa è fuori posto. L'oro non si trova in un riconoscimento che dura il tempo di un sospiro. L'oro vero è nelle persone che contano e che fanno la differenza nella tua vita".

Non è la prima volta che Roberto Casalino e Tiziano collaborano con grande successo, tra l'altro l' artista ha in uscita il prossimo 15 settembre un nuovo album intitolato "Dieci Piccole ragioni" e un live il 13 ottobre a Roma a Largo Venue.

Ci sono grandi novità anche per Tiziano Ferro, infatti, poche ore fa, sempre sui social, l'artista ha svelato una nuova collaborazione, questa volta on J-Ax. Frutto di questa unione musicale un singolo che uscirà in radio e in digitale il 1° settembre con il titolo "Abbiamo vinto già".

"È un inno – scrive Tiziano - alla resilienza, una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti".