Un talento letterario vivace e trasversale. "La verità che ci riguarda", questo il titolo del nuovo libro di Alice Urciuolo. Come il precedente edito da 66thand2nd, il testo narra la storia di Milena Cervi che a quindici anni scopre che sua madre Angelica è entrata nella chiesa della verità, un culto nato a Roccanuova, paese tra le montagne della Ciociaria, e presto diffusosi in tutta Italia.

Nella sinossi si legge: "Il leader spirituale di questa chiesa, che molti definiscono una ‘setta', è Tiziano Valentini, ex impiegato di banca, padre di famiglia: i suoi fedeli giurano che abbia miracolosamente guarito una bambina malata terminale e compia altre opere straordinarie; i suoi detrattori sostengono con uguale convinzione che sia un truffatore. Nel corso degli anni, Milena assiste impotente al cambiamento della madre: da donna forte e volitiva a pedina nelle mani di un santone".

La talentuosa autrice nata a Priverno (LT), con il suo successo letterario d'esordio "Adorazione" è stata finalista al Premio Strega nel 2021. Nonostante la sua giovane età affianca alla scrittura collaborazioni come editor e sceneggiatrice per la serie Netflix Skam Italia e la III stagione della serie televisiva ‘Rocco Schiavone, che Italia'. Insieme a Ludovico Bessegato ha sceneggiato ‘Prisma', la serie Tv andata in onda lo scorso anno su Amazon Prime ed arrivata prima come miglior "Dramedy" aggiudicandosi mesi fa il prestigioso riconoscimento conferito da una giuria di giornalisti cinematografici.

La scrittrice e sceneggiatrice ha portato la provincia di Latina alla ribalta con la serie Prisma e presto le puntate della seconda edizione ritorneranno in Tv, infatti, le riprese si sono concluse a Sabaudia e a Latina mesi fa. Gli scorci razionalisti sicuramente continueranno a conquistare con la loro caratteristica atmosfera metafisica e probabilmente il nuovo libro porterà a nuove produzioni video di successo grazie alla penna della dinamica dell'autrice, contagiata dal linguaggio dei social e calata perfettamente nella realtà di una generazione di adolescenti che vive in una condizione di globalismo mediatico e virtuale.