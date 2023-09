Grande successo di pubblico per la seconda edizione di "Plants&Food", la fiera florovivaistica e del vivere sano dell'Agro Pontino tenutasi nel fine settimana appena concluso nell'arena del Museo Cambellotti di Latina. In tanti, tantissimi hanno approfittato del pomeriggio di sabato e di tutta la giornata di domenica per fare quattro passi tra gli stand di piante, fiori e cibo sano e biologico allestiti nel cuore della città.



Una due giorni promossa dal Centro Turistico Giovanile "Latina in itinere" e ricca di appuntamenti imperdibili, tra presentazioni di vini ed olio a cura della Fondazione Italiana Sommelier Latina, Laboratori del Gusto organizzati da Slow Food Latina e dall'Associazione Provinciale Cuochi di Latina, ma anche diversi showcooking a cura di MagicCooker.



Adulti, ragazzi, famiglie e anche tantissimi bambini hanno riscoperto la bellezza del vivaismo e del florovivaismo, in un evento culturale patrocinato dal Comune di Latina che ha permesso di entrare in contatto con la natura e con il mondo green, come fatto anche dal sindaco Celentano nella giornata di sabato. Non solo una fiera di settore, ma una manifestazione pensata per creare la cultura del verde, avvicinando anche chi è semplicemente curioso al mondo delle piante e del cibo sano e biologico.



«Siamo giunti alla conclusione della seconda edizione e non potremmo essere più felici» le parole degli organizzatori al termine della giornata, durante la quale il pubblico ha anche potuto votare il suo stand preferito tra quelli presenti: «In primis, perché ha dato un segnalo di risveglio della città; inoltre, per l'atmosfera venutasi a creare nell'arena, con tantissime persone accorse per assistere ai diversi appuntamenti, ma anche per fare due passi tra i vari espositori e stare a contatto con la natura».



«Un ringraziamento particolare va agli sponsor, che hanno creduto nel sostenere economicamente parte della manifestazione; grazie a Slow Food, a Sara Guercio e a Maria Nasso, ma anche a Fabiana Benetazzo e Angelo Tozzi del direttivo CTG, senza il cui impegno e passione tutto ciò non sarebbe stato possibile» chiosa finale di Marco Checchinato: «Un ringraziamento anche a tutte le aziende del florovivaismo e del food che hanno creduto nel progetto di questa seconda edizione, la quale è riuscita a portare nuovamente piante e fiori nell'arena del Museo Cambellotti, nel cuore della città. Un grazie, infine, alla mia amata Latina, che ha risposto con una presenza straordinaria: questo ci rende fieri e speriamo che possa essere solo l'inizio di un lungo percorso, con l'augurio di rivedervi più numerosi il prossimo anno».