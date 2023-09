In occasione dell' VIII edizione di "Moda Media – Giornalisti in passerella", manifestazione organizzata dal Comune di Sabaudia in collaborazione con la Pro Loco di Sabaudia che si è svolta lo scorso 26 agosto in piazza del Comune, sono stati raccolti 2.300 euro grazie alla generosità del pubblico presente.

A 17 anni dalla prima edizione e a distanza di 5 anni dall'ultima i giornalisti pontini, uniti per una buona causa, hanno sfilato sul palco per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Anche quest'anno il giornalismo ha incontrato lo spettacolo e la solidarietà. Ventisette giornalisti per una sera hanno lasciato redazioni, microfoni, radio, video e siti web per sfilare in passerella con un po' di incoscienza e tanta autoironia. Migliaia le persone che hanno riempito piazza del Comune per seguire la sfilata dei cronisti pontini.

Il denaro raccolto sarà utilizzato per l'acquisto di un pulsossimetro per il Punto di Assistenza Territoriale di Sabaudia e per contribuire all'acquisto di una nuova autoambulanza della Croce Azzurra.