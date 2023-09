Il territorio pontino torna ad essere protagonista con una nuova serie televisiva prodotta da Picomedia Srl, ben nota per le serie "Sabato, domenica e lunedì" e "Mare fuori", per un'altra importante piattaforma internazionale di streaming. Ciò accade dopo gli straordinari riscontri per "Un altro Ferragosto" di Paolo Virzì, e la seconda stagione di "Prisma" di Ludovico Bessegato. Il riserbo è massimo, bisogna ‘indagare parecchio prima di scoprire che la piattaforma in questione è niente meno che Netflix ma al momento cast e trama sono avvolti nel mistero più fitto (dovrebbe essere una storia di giovani ed è tratta da un testo di Alice Urciuolo (Adorazione??). Una sola ‘sigla provvisoria' indica il prodotto.

Si sa per certo che le riprese inizieranno tra Latina e Sabaudia a metà settembre (dovrebbero partire l'11), e proseguiranno fino a dicembre. Alcune scene saranno girate alle Autolinee di Latina, nel Palazzo comunale e in un Palazzo su via Pierluigi Nervi. A Sabaudia, nella scuola media "Montalcini" e nell'ex Albergo "Sabaudia al lago" di titolarità della Regione Lazio dove hanno allestito un bar, tanto è che i residenti hanno pensato sorpresi alla riapertura improvvisa dell'Hotel.



Bocche serrate nei quartieri della Latina Film Commission, direttore Rino Piccolo, che da settimane sta coadiuvando la produzione, tra sopralluoghi e burocrazia, con il supporto di entrambe le Amministrazioni comunali delle città pontine e di tutti gli enti coinvolti, per garantire un'assistenza a 360 gradi nonché un'accoglienza di prim'ordine per una realtà che nel giro di tre mesi genererà un importante indotto economico sul territorio nei diversi settori. Nei giorni scorsi presso la sede di Latina Film Commission si sono svolti i casting ai quali hanno partecipato circa 400 persone, e che proseguiranno: la produzione ha bisogno di centinaia di comparse.