Proseguono gli eventi organizzati dal Parco Naturale dei Monti Aurunci nell'ambito della rassegna "Viviparchidelazio" con un'escursione da Fontana canale verso la dolina Fossa Juanna: "i panorami mozzafiato del Monte Petrella e del Monte Sant'Angelo",in programma il prossimo sabato 9 settembre.

Le guide ambientali AIGAE dell'associazione Trek Med accompagneranno gli escursionisti lungo il percorso di circa 8km con un dislivello di 800m in una suggestiva escursione, di media difficoltà per un tempo di percorrenza di circa sette ore, obbligo di scarpe da trekking.

Per coloro che vorranno partecipare il ritrovo è previsto sabato 9 settembre alle ore 9:00 in Piazza Mercato Nuovo, via O. Spaventola a Formia presso l'ingresso principale, rientro alle ore 16:00 circa.

L'evento è gratuito e necessita di prenotazione che può essere effettuata tramite whatsapp al n. 3475087535 oppure inviando una e-mail a: infotrekmed@gmail.com