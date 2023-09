Il centro storico di San Felice Circeo diventa una galleria d'arte a cielo aperto: dall'8 al 10 settembre, infatti, l'associazione "I cento pittori di via Margutta" esporrà le opere dei propri artisti tra piazza Vittorio Veneto e Corso Vittorio Emanuele. L'iniziativa punta a valorizzare ulteriormente il borgo medievale attraverso l'arte e per l'occasione verrà presentato anche il volume "Storia dei cento pittori di via Margutta: dalle origini ai nostri giorni".

Si tratta di un evento dalla grande valenza culturale e la rilevanza dell'associazione che esporrà a San Felice Circeo è testimoniata da importanti riconoscimenti e meriti ottenuti nel corso degli anni, come, ad esempio, quello conferito dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

«Tutti i cittadini di San Felice, i numerosi romani che lo abitano ma anche i tanti turisti che affolleranno questo weekend - afferma il Presidente dell'associazione "I cento pittori di via Margutta", Luigi Salvatori - avranno la grande occasione di poter ammirare le opere ed i lavori di tanti artisti straordinari. San Felice Circeo sarà protagonista della vita culturale e artistica sia per l'importanza della manifestazione che per le opere di indiscutibile livello esposte».

«Siamo felici ed onorati di essere presenti come Associazione al centro storico di San Felice Circeo, in uno dei borghi più belli d'Italia e più antichi del Lazio - precisa il Vice Presidente Antonio Servillo - con i suoi scorci e pittoreschi vicoli, le sue magnifiche viste panoramiche. Il consenso del pubblico a questa iniziativa è sempre grande in quanto riconosce all'Associazione Cento Pittori di Via Margutta il ruolo che le è proprio: quello cioè di essere un vero veicolo culturale. L'Associazione presenterà artisti di tutto il mondo e ospiterà nuovi talenti che, come un vento rinnovatore, arricchiscono ulteriormente la manifestazione, sempre aperta e attenta ai nuovi fermenti artistici».

«Siamo lieti - afferma il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo - di ospitare questo importante evento culturale nel nostro paese. L'arte sarà la protagonista indiscussa di questo weekend, andando a impreziosire il nostro stupendo centro storico».

La mostra, visitabile gratuitamente, sarà inaugurata alle 17:00 di venerdì 8 settembre e sarà allestita sino a domenica 10 settembre. Nell'ambito dell'iniziativa, patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio, sarà organizzata anche un'estemporanea di pittura.