Si va completando il cast artistico dell'International Circus Festival of Italy, un evento che da 24 anni porta nel capoluogo pontino artisti da tutto il mondo seguendo con attenzione i nuovi processi creativi legati al mondo dello spettacolo. Un merito riconosciuto anche recentemente, con la consegna del "Juventino Fuentes Gasca" assegnato al patron Fabio Montico in Venezuela, nel centro della pista del Circo Los Hermanos Valentinos a San Cristòbal. È un premio allo spirito di una kermesse tesa a promuovere l'integrazione e la valorizzazione del futuro dei giovani talenti, miscelando sapientemente le esibizioni e dando spazio sia alle tradizionali discipline circensi che a numeri inediti e innovativi.

Giovedì 12 Ottobre, alle ore 21.00, gli spettacoli avranno inizio, e alla lunga lista di nomi già citati si aggiungono ora altri artisti: Antony Césare, dal Belgio, con il suo numero di Cinghie Aeree.

César, classe 2002, è figlio d'arte. Perfezionatosi da adolescente presso l'Ecole National du Cirque Montreal in Canada, ha lasciato incontrare le discipline acrobatiche con la danza. Il risultato è un esercizio pieno di significato: si può volare con le ali della fantasia. Forza, passione e determinazione allora potranno sostenere ogni traiettoria.

Dal Kyrgyzstan a Latina, "Art of Robots" riporta in pista il dr Victor Frankestein e la sua creatura. Quattro giovani presentano un numero di danza sperimentale applaudito più volte nelle più importanti navi da crociera.

Arriva invece dalla Spagna il dodicesimo artista, Bruno Macaggi, che divertirà con un numero di giocoleria, tra clave, cerchi, palline. Bruno - spiega l'organizzazione del circo - si è specializzato adesso nel gionglare le shaker cups, il numero delle quali aumenterà progressivamente lasciando gli spettatori senza fiato.

Giocoleria anche per i fratelli Hermanos Reyes, dal Cile, quarta generazione artistica della loro famiglia. Dal 2013 sulle piste internazionali, nel 2023 sono stati applauditi dagli spettatori del celeberimo Circo Vasquez. Dategli 8 minuti, e vedrete che cosa riescono a combinare...

Questi quattro numeri si vanno ad aggiungere ai primi nove che vedono in sfida: Duo Acero, Flying Tabares, Krasimir Vasov, Alan Silva, Dariàn Cobas, Dima Malakhov, il Duo Sweet Darkness, Madagascar, Elmar Kretz. Come da format, gli spettacoli saranno due, A e B, entrambi di elevatissimo livello dal punto di vista artistico. La vendita dei biglietti è stata avviata. I tagliandi possono essere acquistati scrivendo a: prenotazione@festivalcircolatina.com.

Il 12 e il 13 ottobre sono previsti due spettacoli alle ore 21. Sabato 14 alle 16:30 e alle 21:00; domenica 15 alle 15:30 e alle ore 19. Lunedì 16 il Gala serale con la premiazione dei vincitori. L'appuntamento è in via Rossetti.

L'International Circus Festival of Italy nasce dalla volontà del suo compianto ideatore, Giulio Montico, artista di grande esperienza in numerosi circhi europei. Il suo obiettivo era creare qualcosa di unico, "capace di assegnare al mondo del Circo e a ciascuna delle sue discipline la dignità e l'autorevolezza che un evento dal carattere straordinario avrebbe potuto attribuire". La prima edizione risale al 1999. L' inattesa scomparsa di Giulio Montico, nel 2008, ha assegnato ai suoi figli Fabio, Fabiola, Fabrizio e Flavia, l'onere e l'onore di assumere la totale responsabilità della manifestazione. Fabio Montico ha assunto la direzione artistica. Direttore di pista è Tommy Cardarelli.