Imperdibile l'evento culturale "Poesia in libertà" si svolgerà venerdì 15 alle ore 20:30 presso Piazza Giovanni XIII, Priverno, curato dalla presidente del gruppo Arte Libera Tiziano Pietrobono con la collaborazione di Carlo Picone. La sesta edizione promette un vero trionfo delle arti dalla poesia, alla musica passando per la danza. Alla kermesse letteraria prenderanno parte trenta autori, che oltre a proporre la loro arte faranno assaporare ai presenti gli illustri versi dei capisaldi della letteratura italiana, tra tutti Dante Alighieri con il XIII canto dell'Inferno. Anche quest'anno verrà pubblicata una silloge dedicata a tutti i poeti partecipanti dove saranno pubblicati i dipinti di Tiziana Pietrobono e le foto di Angela Pacchiarotti e Carlo Picone. Dalla poesia si passerà alla musica con Gianni Pucci che con il suo sax eseguirà cinque brani musicali. La danza riempirà il palco grazie ai ballerini professionisti Claudia Pilloni e Giuseppe Lia, ed ancora seguiranno quattro brani musicali con parole del cantautore Daniele Monti accompagnato dal chitarrista Antonio Bono. Come preannunciato, durante la serata gli spettatori potranno assaporare l'arte a trecentosessanta gradi, Tiziana Pietrobono con il suo carisma intratterrà i presenti rendendoli protagonisti attivi. La quinta edizione promette diverse novità volte ad emozionare ancora di più rispetto agli scorso anni. Il focus del Festival è, senz'altro l'ascolto della declamazione delle poesie eseguita dai declamatori, oltre che, in alcuni casi dagli stessi poeti. Un omaggio alla poesia tutta, da quella dialettale con il ricordo al poeta Carlo Volpe a quella più classica appartenente a tutti noi e alla tradizione letteraria. I declamatori presenti saranno: Tiziana Pietrobono, Eleonora Ceccarelli, Stefano Silvestri, Federico Pilloni, Ilenia Leonoro, Giorgia Lorato ed Ettore Cacciotti. L'evento è un' occasione da non perdere, in quanto, oltre a svolgersi in un luogo ricco di storia e di bellezza regalerà ai presenti momenti di grandi emozioni. Anche per la VI edizione, grazie alla collaborazione finanziaria delle aziende di Priverno è prevista la pubblicazione di un volume con tutte le poesie presentate al Festival. L'evento poetico come ogni anno è atteso con grande curiosità dai tanti estimatori e si hanno le ragioni per credere in un ulteriore grande successo.