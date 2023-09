L'idea, di per sé non è così originale, in quanto in molti altri luoghi si realizzano progetti e situazioni simili a quelle che stanno prendendo piede nel cuore del centro storico del borgo di Sperlonga tra i muri bianche delle antiche case del piccolo centro conosciuto ormai in tutto il mondo anche per via della grotta di Tiberio. In questi giorni, un artista locale, ovvero Marco Longo, sta realizzando delle illustrazioni che riprendono alcuni passi delle avventure di Ulisse.

Il teatro di questa scelta artistica che volge lo sguardo anche un determinato e specifico turismo, quello dei luoghi cosiddetti "instagrammabili", è via Lebina con le sue ripide ma caratteristiche scale che saranno caratterizzate anche da alcune scritte sugli scalini tratte dall'Odissea. La notizia, era stata anticipata nei mesi scorsi dal presidente del consorzio Sperlonga Turismo Leone Armando La Rocca che, in occasione dell'assemblea generale del sodalizio delle attività commerciali, aveva parlato dell'intuizione. L'idea, come spiegato, è quella di portare un flusso di turisti a frequentare la zona del centro con il chiaro intento da scattare foto da pubblicare sui social che a loro volta richiamino persone e turisti per fare la stessa cosa.

Un approccio di turismo che Sperlonga, attraverso una collaborazione già consolidata tra le istituzioni del territorio già sta funzionando da circa un anno con l'installazione della panchina gigante sulla collina che sovrasta la grotta di Tiberio e l'area del museo archeologico e che nel corso di questi mesi ha portato sul sentiero di Ulisse una cifra incredibile di turisti e visitatori a fotografarsi e fotografare la "big bench" e il panorama mozzafiato che si scorge da quel magico luogo. In pratica si stanno realizzando alcuni murales, ben integrati nella visione d'insieme dei vicoli del borgo, per creare un vero e proprio percorso insieme alle gesta di Ulisse e dei suoi co-protagonisti. I pannelli informativi, realizzati grazie alla collaborazione di Franca Del Vecchio, avranno dei QR Code che porterà gli utenti su apposite pagine web.