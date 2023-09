Standing ovation per Asia Leva, che da Sezze arriva sul palco di Xfactor, dove conquista tutti i giudici. Quattro sì per la giovane artista pontina, ieri tra i protagonisti della prima serata della stagione 2023, che ora passa di diritto alla fase successiva, stregando Fedez, Morgan, Dargen D'Amico e Ambra con la sua cover di "I Like It" di Bad Bunny, Cardi B e J Balvin.

Asia Leva, appena 18enne, è cresciuta con la musica: la mamma, dietro le quinte con la conduttrice Francesca Michelin, gestisce un'accademia di musica e danza.

"In inglese o in italiano la tua voce è chiara, sai cantare", le dice Morgan. Dello stesso avviso Fedez, Ambra e Dargen D'amico.