Quando la musica fa "rumore". Il singolo che annuncia l'uscita del nuovo album di Ariete "Rumore" è disponibile ormai da qualche giorno su tutte le piattaforme digitali e già si sono accesi i riflettori sulla giovane cantautrice di Anzio che ieri si è guadagnata la copertina della prestigiosa rivista Vanity Fair. Il brano è inserito, insieme ad altre dieci tracce, nell'album "La Notte" (Bomba dischi) in uscita il prossimo 22 settembre. "Rumore", un brano nato durante un viaggio in America è dedicato alla ragazza di Ariete e rappresenta il concept del nuovo disco. La notte fa da sfondo ai pensieri della cantautrice che racconta un amore, che ha terminato le parole e ha lasciato un vuoto che sembra essere incolmabile.

La paura di andare nel profondo, di spogliarsi e mostrare le proprie fragilità alimenta il desiderio di scappare, aumentando la consapevolezza che allontanarsi significa perdersi. Una frase del testo spiega che "in silenzio facciamo più rumore di una strada di centro città" a dimostrazione che l'amore supera qualsiasi difficoltà e fa sentire sempre la propria voce. Il nuovo cd di Ariete arriva a due anni di distanza da "Specchio", che l'ha lanciata nel panorama musicale, consacrandola tra la generazione Z e non solo. Il disco è composto da 12 tracce: Cose in comune, Caramelle, Un'altra ora, Rumore, Dormiveglia, Le cose che ho fatto per piacerti, Quattro inverni, Nulla (feat, Chiello), Nostalgia, Mare di guai e La Notte. "E' un disco di confidenze, - spiega Arianna del Giaccio (in arte Ariete) - un diario segreto su cui scrivere poesie d'amore e, allo stesso tempo, un posto intimo in cui sfogare i pensieri e rimetterli in ordine".

Il filo conduttore del nuovo album è il sentimento che muove il mondo, l'amore considerato in una prospettiva però più matura e consapevole. "La Notte" sarà disponibile in CD (anche autografato), LP (anche autografato con copertina alternativa laminata), LP glitterato con certificato d'acquisto di una stella (solo 11 pezzi esclusivi) e anche su tutte le piattaforme digitali. Le nuove canzoni saranno presentate in un tour autunnale che partirà il prossimo 17 ottobre dal Palaflorio di Bari per poi toccare tutti i palazzetti della penisola: 18 ottobre Palapartenope di Napoli, 21 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, 24 ottobre all'Unipol Arena di Bologna e il 27 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. Al centro del suo Ariete Tour 2023 ci sarà il pubblico, che la cantautrice coinvolgerà con il suo stile semplice e diretto, creando come sempre atmosfere intime e profonde.