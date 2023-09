Si è tenuta presso lo stabilimento balneare Leolo beach sul lungomare di Latina il concorso di bellezza che ormai da tre anni raccoglie e seleziona le più belle ragazze della città, e fra esse elegge la "Miss Latina Beach"

Quest'anno la vincitrice è Giulia Prova, di soli 14 anni, che ha sbaragliato la concorrenza portando a casa l'ambito titolo. Giulia è una studentessa al secondo anno del Liceo Scientifico G.B. Grassi. Dall'età di 4 anni fa atletica leggera con ottimi risultati ed è una ragazza molto ambiziosa ed intraprendente. Due anni fa è stata notata da una stilista che le ha fatto solcare le prime passerelle di moda. Nonostante la sua giovanissima età ha già all'attivo vittorie in numerosi concorsi di bellezza, fra cui Miss Model Star, concorso nazionale del patron Sonia Verrelli, e Miss Amerina, altro concorso nazionale di bellezza patrocinato da Pino Ranieri, dove ha portato a casa la fascia di Miss Portamento 2023.

Sulla passerella 17 splendide ragazze si contendevano il titolo di Miss Latina, che hanno sfilato le varie mise valutate da una giuria di 9 giurati di alto profilo, provenienti dal mondo della moda, del turismo, dell'editoria, del cinema. A presiedere la qualificata giuria Davide Tosi, direttore artistico ed organizzatore di eventi dei più esclusivi locali d'Italia. Organizzatore della serata Yvon Tomassini, che è stato anche co-presentatore insieme alla splendida Stephanie Barry, modella dominicana, presentatrice e componente della giuria di Miss Repubblica Dominicana Universo.

Ad incoronare Giulia Prova Miss Latina Beach 2023 cedendole il suo scettro, la miss uscente Alessia Gliottone, vincitrice della scorsa edizione del concorso di bellezza, poi divenuta Miss Miluna Lazio ed oggi candidata a Miss Italia 2023.

Alla splendida Giulia vanno i nostri complimenti e l'augurio di una carriera nel mondo della moda piena di successi, e vista la sua giovanissima età ed il curriculum che vanta, per lei non sarà difficile toccare i più ambiti e desiderati traguardi.