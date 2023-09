Dal 22 al 24 settembre la Riviera di Ulisse e in particolare la cittadina costiera di Formia ospiteranno il "Formia Wind for Fun", una fiera organizzata dal Circolo Windsurf Formia e patrocinata dal Comune di Formia e dalla Regione Lazio che mette in mostra i marchi e le attrezzature più all'avanguardia degli sport acquatici legati al vento. Per la sua quinta edizione, la fiera vedrà campioni gareggiare dentro e fuori dall'acqua, prove gratuite delle attrezzature in mostra, lezioni collettive e tanto divertimento, con l'obiettivo comune di promuovere la spiaggia di Vindicio e gli sport legati al vento e al mare.

La presentazione è avvenuta stamane presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, del consigliere comunale Valentina Di Russo, del presidente del Circolo Windsurf Formia Marco Di Tucci e del responsabile dell'evento Francesco Nocella.

"Gli sport velici nello ‘Stadio del Vento' sulla spiaggia di Vindicio sono un autentico punto di forza della nostra città sul piano turistico perché rappresentano un unicum con ben pochi concorrenti – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo - Questo Golfo va potenziato sicuramente come partecipazione ed è inoltre di fondamentale importanza la promozione di iniziative che portino visibilità e interesse. Pertanto, come amministrazione siamo fortemente vicini alle associazioni che si impegnano attivamente".

Ben nota per essere uno "Stadio della Vela", la spiaggia di Vindicio offre una delle migliori condizioni per uno sport innovativo come il wing foiling, grazie al suo vento termico che soffia da ovest/nord-ovest e che normalmente si aggira tra i 14 e i 20 nodi, all'acqua piatta e poco mossa, al clima mite e alla splendida vista sul golfo. Quest'area unica ospiterà la quinta edizione del Formia Wind for Fun, che a sua volta sarà lo spot per le qualifiche nazionali FIV di wing foil, ora aperte alle iscrizioni per gli atleti di tutto il mondo.

Sono ormai cinque anni che il Circolo Windsurf Formia, con il patrocinio del Comune di Formia e della Regione Lazio, organizza il Formia Wind for Fun, riunendo sport, competizione, divertimento e campioni sulla Riviera di Ulisse. Tante le novità, tra cui passeggiate e competizioni di SUP, dimostrazioni di yoga, tornei di beach volley e tanto altro.

La curiosità quest'anno è il contest di surf skate a cura della Novation Skate Boards che si terrà sabato 23 e domenica 24. In occasione dei due contest, PRO e amatoriale, verrà installata una Woodwave in spiaggia, una rampa dove far divertire adulti, campioni, ragazzi e bambini.

La spiaggia si arricchirà di musica, attività e campioni, che si sfideranno a surfare il vento in occasione delle qualifiche italiane FIV di wing foil organizzate in collaborazione con il Cn Caposele, e si trasformerà in un'area espositiva con gli stand dei più prestigiosi marchi internazionali del settore che porteranno i loro prodotti più innovativi, le migliori tecnologie e le principali novità offerte dal mercato, dando la possibilità di vedere e provare tutti i materiali legati al windsurf, al wingfoil, alla vela, al SUP, allo skate e molto altro.

Il Formia Wind for Fun, gli organizzatori e tutti gli amici che ogni anno supportano quest'evento sperano di portare il maggior numero possibile di persone per avvicinarle a questi sport e di rivalutare un'area che ha il potenziale per diventare il punto di riferimento per il wing foiling e altre discipline innovative.