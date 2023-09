Una delle piazze più belle della provincia di Latina, Piazza Municipio a Terracina, tra siti archeologici e attrattive monumentali, prodotti di altissima qualità, ricette a km0, laboratori e talk per un viaggio enogastronomico fatto di sapori e saperi. Questi gli ingredienti dell'undicesima edizione di "Mangiare con Gusto" la kermesse dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del Lazio e di eccellenza italiana. L'appuntamento è per venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle ore 18:00 sino a tarda sera in Piazza Municipio nel cuore del centro storico di Terracina. La manifestazione si svolgerà sia all'aperto che al chiuso, assicurandone lo svolgimento anche in caso di maltempo.La rassegna ideata dalla giornalista e conduttrice televisiva Adele di Benedetto padrona di casa dell'omonima trasmissione televisiva che conduce su Alma Tv Food (canale 65 DTT), è organizzata dall'Almadela e dall'Associazione Eccellenze d'Italia di Latina con il patrocinio e la collaborazione dell'Assessorato al Turismo del Comune di Terracina e il patrocinio della Regione Lazio.

Un salotto del gusto nel quale 28 produttori provenienti dal Lazio ma anche fuori regione, presenteranno durante l'evento, prodotti di altissima qualità attraverso un percorso di degustazioni e ricette tipiche dei loro territori.

Pasta, salumi, formaggi, olio, miele, zafferano, aceto di kiwi, verdure, dolci, vino, liquori e tanto altro. Dall'antipasto al dolce, un menù ricco e genuino per un viaggio alla scoperta delle tipicità italiane e del Lazio. Mangiare con Gusto, sin dalla sua prima edizione, divulga la cultura del buon cibo e promuove i territori attraverso i prodotti. Cibo, cultura e turismo sono le leve che l'iniziativa incoraggia sia attraverso l'evento che la trasmissione televisiva. Non solo degustazioni ma anche tanta informazione.

La manifestazione apre venerdì con il talk "Terracina città dell'olio .



Il turismo dell'olio, un'opportunità per i territori" che si terrà sempre in Piazza Municipio verso le ore 19:30 L'incontro moderato dalla giornalista Adele Di Benedetto vedrà la partecipazione di Francesco Giannetti Sindaco del Comune di Terracina, Alessandra Feudi Assessore al Turismo e Cultura del Comune di Terracina, l'on.Le Nicola Procaccini, l'on. Le Alessandro Palombi, Alfredo D'Antimi Vicepresidente Associazione Nazionale Città dell'Olio , Vittorio Sambucci consigliere Commissione Agricoltura Regione Lazio. A seguire alle ore 21.30 GUSTOLIO LAB.

Un laboratorio a cura di Gisa Di Nicola sommelier dell'olio e titolare di "Oliocentrica" (Latina) per imparare a riconoscere l'olio evo di qualità.

Sabato 23 alle ore 19:30 Bimbi & Pizza.

Un laboratorio dedicato ai più piccoli a cura del pizzaiolo Carmine Iannicelli. Alle ore 21.30 invece, Vino e Territorio. Pochi passi per imparare a comprendere, apprezzare e abbinare il vino. Laboratorio a cura del Sommelier Biagio De Parolis dell' Accademia del Gusto. E non finisce qui!! L'organizzazione attraverso Mangiare con Gusto vuole sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente e a utilizzare mezzi sostenibili quale la biciletta, per visitare centri storici di gran pregio culturale come quello di Terracina, scrigno di bellezze archeologiche e culturali. Mangiare con Gusto lancia così l'iniziativa BICI& GUSTO.

Coloro che raggiungono la manifestazione con la propria bicicletta hanno una degustazione omaggio oltre le cinque previste. Un modo per unire cibo, cultura e mobilità sostenibile.

Un evento dedicato alla cultura del cibo per tutti e per tutta la famiglia! Si accede all'area food con il biglietto di 12 euro che comprende 5 ticket degustazione a scelta.

Ingresso gratuito per i bambini fino 8 anni.

Bambini dai 4 agli 8 anni 4 degustazioni omaggio.

Si può raggiungere il centro storico con la Navetta linea Z partenza Piazzale della Stazione Terracina.

(orari 15:20, 18:20, 20:35, 21:30)