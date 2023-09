"Adorazione" della pontina Alice Urciolo diventa una serie Tv per Netflix, ieri presentate anche le prime foto della produzione Picomedia che sta girando da giorni a Latina. La serie che vede la regia di Stefano Mordini è liberamente tratta dal romanzo della talentuosa scrittrice finalista al Premio Strega nel 2021. Tra gli sceneggiatori: Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Francesca Tozzi, Gianluca Gloria. Nel cast Noemi Magagnini, Alice Lupparelli e Beatrice Puccilli.

