Ad Aprilia torna l'evento dedicato agli animali. Questa mattina ad Aprilia2 si è svolta la conferenza stampa inaugurale dell'evento "PETS - Storie di un amore incondizionato", che si terrà nella Galleria del Centro Commerciale da oggi al 24 settembre. Presenti all'evento il Direttore di Aprilia2, Claudio Caponetto, il Presidente del Consiglio Comunale di Aprilia, Salvatore Lax e il Vice sindaco ed Assessore con Delega alle Politiche della Tutela degli Animali del Comune di Aprilia, Vittorio Marchitti, il referente del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, Roberto Monghuzzi, il Presidente Associazione Apriliana "Un cane per amico" Fiorenzo Fiorenza, la referente dell'Associazione "Meravigliosa vita da cani", la Presidente dell'Associazione cani da salvataggio "Akun Island", Jennifer Di Giulio e il Commissario ENPA sezione Pomezia, Lorena Moscetti.

Durante la conferenza il pubblico ha assistito al commovente momento della donazione del cane guida LIONS, da parte del Gruppo S.C.C.I. al nuovo padrone, il giovane Jacopo (36 anni) di Roma; si tratta del quarto cane guida donato dal Centro, a partire dall'inizio del progetto ad oggi; una collaborazione tra Aprilia2 e altri Centri del Gruppo S.C.C.I., realizzata in sinergia con il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, per dare vita ad un'iniziativa a scopo sociale che vuole essere di supporto alle persone non vedenti, attraverso l'addestramento e la donazione, da parte del Centro Commerciale, di un cane guida.? "Sono doppiamente coinvolto nello spiegare il ruolo che riveste il cane nel tessuto sociale. Anche lui è chiamato a seguire delle regole di civiltà. Un buon cittadino deve portar avanti un discorso educativo rivolto a sé stesso e al proprio pet" ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale di Aprilia, Salvatore Lax. "Grazie ad Aprilia2 per il valore etico dell'impresa. Non è comune che un'impresa abbia questo tipo di attenzione e faccia attività a beneficio del territorio. Dare delle risposte a questo tipo di necessità ad una famiglia che ne ha bisogno, dà la cifra del lavoro che fate in termini di diffusione dei valori. Una quattro giorni notevole che darà un messaggio importante al pubblico, con il coinvolgimento delle Associazioni del settore" ha affermato il Vicesindaco ed Assessore con Delega alle Politiche della Tutela degli Animali del Comune di Aprilia Dott. Vittorio Marchitti

?"Noi ci impegniamo a fornire e addestrare più cani possibili; in realtà dovremmo chiamarli "angeli a quattro zampe" per quello che fanno, cioè dare la possibilità a un non vedente di muoversi, in piena sicurezza, in qualsiasi luogo" ha aggiunto il referente del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, Roberto Monghuzzi. È certamente una delle iniziative di carattere sociale più importanti dell'intero territorio: la donazione di un cane guida rappresenta per un non vedente un radicale cambiamento di vita, sarà per lui non solo un assistente ma un amico fidato. Da questa iniziativa nasce l'evento denominato "PETS - Storie di un amore incondizionato", che vede il coinvolgimento dei Comuni, delle Autorità e degli Enti cittadini, nonché la partecipazione di molte associazioni quali, l'Associazione apriliana "Un cane per amico", l'Associazione "Meravigliosa Vita da Cani", l'Associazione Akun Island e l'ENPA.

Il Centro commerciale Aprilia2 supporta da anni il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate che si occupa dell'addestramento dei cani guida, formati per assistere persone non vedenti in tutta Italia. Anche quest'anno infatti, il cane addestrato interamente grazie al supporto e al sostegno di Aprilia2 proviene da Limbiate, dove è presente uno dei maggiori centri di addestramento a livello nazionale ed internazionale. Qui nascono, crescono e si addestrano i cani che a tre mesi circa vengono affidati a famiglie che li terranno fino a circa un anno di età. Solo a dodici mesi inizierà il vero e proprio lavoro di addestramento dove il cane imparerà a districarsi in mille situazioni, ad orientarsi nelle città, a superare ostacoli, e imparerà persino riconoscere le persone delle quali fidarsi e quelle da evitare. L'addestramento non sarà brevissimo, circa 18 mesi in totale, ma quando sarà terminato, quel cane sarà diventato un aiuto prezioso ed insostituibile. Per l'evento vengono allestiti diversi stand a scopo informativo e divulgativo ed il pubblico può inoltre assistere a dimostrazioni pratiche a cura delle associazioni coinvolte in un'area appositamente predisposta. Il Programma dell'evento PETS prevede, giovedì 21 settembre e venerdì 22 settembre, sia mattina che pomeriggio, la presentazione di alcuni centri di Allevamento di cani di razza del territorio: l'Allevamento Mastini della Rupe (razza Mastino Napoletano), l'allevamento l'Oro di Alberta (razza Yorkshire Terrier) e l'Allevamento del Criale (Razza Pastore Tedesco).

Nel pomeriggio di sabato 23 settembre, saranno presenti gli Allevatori dei centri "The royal Bully house" che si occupano di allevare cani di razza Bulldog Francese e Bulldog Inglese e l'Allevamento del Criale, per quanto riguarda il Pastore Tedesco. Grazie alla partecipazione dell'Associazione "Akun Island", giovedì 21 settembre sarà possibile assistere, alle ore 17:00, alla dimostrazione di manovre di primo soccorso veterinario della durata 45' circa. La simulazione verrà ripetuta venerdì 22 settembre e sabato 23 settembre, sempre alle ore 17:00. Domenica 24 settembre, in chiusura di manifestazione, alle ore 17:00, si terrà una dimostrazione di manovre di primo soccorso veterinario e presentazione di unità cinofile da salvataggio della durata di circa un'ora. L'Associazione "Meravigliosa vita da cani" porterà negli spazi del Centro Commerciale giovedì 21 e Venerdì 22 settembre, dalle ore 18:00 e anche sabato e domenica, dalle 15:00, per un'ora circa, dimostrazioni delle varie discipline cinofile (Rally obedience – Ud sportiva – Educazione cinofila, coinvolgendo anche i cani della clientela). Infine, una mostra fotografica allestita lungo la galleria racconta le tappe più significative del percorso di un cane guida: dalla nascita al completamento dell'addestramento, fino all'affidamento al suo nuovo padrone. Per l'alto valore sociale dell'iniziativa, l'evento PETS ha ottenuto i patrocini delle Istituzioni: Regione Lazio, la Provincia di Latina e la città di Aprilia.