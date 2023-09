Partirà il 4 novembre al teatro Europa con "Una come me" la stagione teatrale del Comune di Aprilia. Sei spettacoli, quasi tutti incentrati sulla figura della donna, che vedranno sul palco commedia brillanti e artisti di livelli come Chiara Francini, Vittoria Belvedere e Giuseppe Pambieri. Il programma della rassegna è stato presentato stamattina nella galleria dell'Europa dal direttore artistico del teatro Bruno Iorillo e dall'assessore alla Cultura Elvis Martino. Come detto si partirà il 4 novembre (ore 21) con Matilda Brandi protagonista di "Una come me", l'8 dicembre (ore 21) sarà la volta di "Donne in pericolo" con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Gabriella Germani, il 6 gennaio 2024 (ore 21) andrà in scena "La Signora Omicidi" (con Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini), il 27 gennaio (ore 21) sarà la volta di "Non te regg" con Gabriele Cirilli mentre il 24 febbraio (ore 21) il pubblico potrà assistere a "Bastarde Senza Gloria". Il gran finale della stagione ci sarà poi il 4 maggio (ore 21) con la commedia "Coppia aperta spalancata", interpretata da Chiara Francini e Alessandro Federico. Ma le sorprese al teatro Europa non finiscono qui perché domani, in occasione della festa di San Michele Arcangelo, verrà inaugurata la mostra dell'artista Antonella Bonaffini.