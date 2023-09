Sette sale del piano nobile del Complesso Monumentale di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina hanno ospitato i 122 dipinti della pittrice Barbara Stamegna, una Mystic Revelation artist, che ha esposto con successo in Italia e all'estero. "Le vie dello Spirito", inaugurata lo scorso giugno, giunge a conclusione e c'è tempo fino al 30 settembre per seguire questo percorso che l'artista ha voluto snodare nelle sale del palazzo. Barbara Esse, come è conosciuta all'estero, esprime nelle sue opere gioia, serenità, un profondo concetto di spiritualità che pervade tutta la mostra e che si ricollega al passaggio di San Paolo proprio a Cisterna, a Tres Tabernae.

Una tappa del viaggio che portava Paolo fino a Roma. Fortemente voluta dall'amministrazione, la mostra della Stamegna ha visto un costante afflusso di visitatori e anche volti illustri come del pittore Domenico Angiolilli e sua moglie Lucia, l'ex calciatore Giancarlo De Sisti, campione europeo nel 1968 e vice campione mondiale nel 1970 con la nazionale italiana, dell'attore Giovanni Anzaldo e la scrittrice Filomena Stamegna. È possibile visitare la mostra venerdì e sabato dalle 20:30 alle 22:30.