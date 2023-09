E' tutto pronto per la tre giorni di festa in onore del Santo Patrono di Aprilia.

Il programma della Festa di San Michele è oramai pronto e prevede intrattenimenti per tutte le età, con i Nomadi, i The Latinas a scaldare le serate e uno spazio dedicato ai giovani con la finale di Aprilia Original Music.

Anche quest'anno la Festa è stata organizzata dal Comune di Aprilia in collaborazione con la Pro Loco e l'associazione Aprilia Commercio. E' chiaro che il clou sarà il concerto in piazza de "I Nomadi", ma di certo saranno gremite di gente anche tutte le iniziative religiose, dalla messa in onore di San Michele alla processione religiosa per le vie della città.

Accanto a ciò musica, sport e intrattenimento per i prossimi tre giorni con anche le giostre che come di consueto hanno preso possesso di via Caligola.

C'è grande attesa per l'esibizione del gruppo musicale fondato nel 1963 all'interno del movimento beat italiano, che ha regalato a tutti successi intramontabili come "Io vagabondo", "Il vento del nord" e "Dio è morto". La scelta dell'amministrazione - si legge nella nota - per le altre due serate è stata quella di lasciare spazio alle giovani band emergenti e agli artisti locali. Sabato si esibiranno sul palco le band locali "Rock Dogs", "Four Twenty P.M.", "Funky Valentine" e a seguire i "The Latinas & Friends", che ospiteranno esibizioni di Roberto Angelini, il Cile e Adamo Dionisi. Venerdì 29 Settembre si terrà la finale del contest "Aprilia Original Music.

Come ogni anno tornano gli stand che dal Comune assicurano saranno «distribuiti in maniera tale da dare risalto alla peculiarità tematica di ogni espositore e ad abbracciare le diverse strade del centro. Il mercatino dell'usato e dell'artigianato esporrà in via dei Lauri; piazza Marconi sarà dedicata agli stand raccolti sotto il marchio Aprilia in Latium; i banchetti con prodotti tipici regionali ‘Gusti e Sapori d'Italia' saranno esposti lungo via degli Oleandri».

Il programma completo

Si parte oggi alle 9 con l'apertura dei festeggiamenti e con i tradizionali tre spari di fucili artigianali.

- Ore 10:00 Mercatino dell'usato e dell'artigianato in via dei Lauri

- Ore 12:00 Stand Aprilia in Latium piazza Marconi

- Ore 17:00 Apertura stand "Gusti e sapori d'Italia", via degli Oleandri

- Ore 18:00 Messa in onore del santo patrono San Michele Arcangelo

- Ore 19:00 Processione religiosa accompagnata dalla banda musicale La Pontina Città di Aprilia

- Ore 21:30 Finale del contest "Aprilia Original Music"

Il programma di sabato

- Ore 11:00 Discesa della bandiera da parte dei paracadutisti della A.S.So.Par. Italia

- Ore 11.30 Esibizione banda della Fanfara dell'Associazione nazionale Bersaglieri – sezione Adelchi Cotterli di Aprilia

- Ore 19:30 Intrattenimento musicale con "Rock Dogs", "Four Twenty P.M.", "Funky Valentine"

- Ore 21:30 Serata musicale, esibizione "The Latinas & Friends", ospiti Roberto Angelini, il Cile, Valentina Del Re e Adamo Dionisi

Domenica 1 Ottobre 2023

- Ore 9:00 Stand educazione alla pace, stand sociale, stand rilievo parametri vitali e spazio dimostrativo per attività Mass-Traning BLSD della Croce Rossa Italia

- Ore 9.30 Manifestazione ciclistica di MTB, "Trofeo San Michele Arcangelo- Città di Aprilia- Baby Cross Due, organizzato da ADS 360° presso il Parco Europa quartiere Toscanini

- Ore 16:30 Spettacolo "Cerchio Aereo" a cura dell'Associazione Body

- Ore 21:00 Consegna premi San Michele

- Ore 21:30 I Nomadi

- Ore 23:30 Spettacolo pirotecnico.