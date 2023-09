Questa sera su Rai 3 alle 21:15 verrà trasmesso "Quattro giorni per la libertà: Napoli 1943" il docufilm che racconta le vicende che vanno dal 27 al 30 settembre del 1943, 80 anni dopo, quando Napoli si ribellò all'occupazione tedesca, opera del regista pontino Massimo Ferrari, una produzione Big Sur con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, Titanus s.p.a. e Mad Entertainment. Quando i testimoni oculari vengono meno, tocca ad altri raccontare e tramandarne la memoria, e questo docufilm svolge perfettamente questo ruolo.90 preziosi minuti, cesellati da attori come Luisa Ranieri che dà la voce alla città di Napoli, con l'amichevole partecipazione di Massimiliano Gallo e Marisa Laurito, Cristina Donadio, Peppe Barra, Enzo Gragnaniello; e con piccoli incisi fatti dalle animazioni di Alessandro Rak e Dario Sansone che lo rendono così fruibile anche ai più piccoli e la colonna sonora di Antonio Fresa. A sottolineare che le Quattro giornate sono partite dal basso, unendo un'intera città c'è la scelta di narrare questa storia nelle Catacombe di San Gennaro. Sotto la pelle di Napoli.

È lì che Massimiliano Gallo reinterpreterà una canzone di Sergio Bruni che si intitola "Napoli non te scurdà".

Dopo la proiezione al Teatro Mercadante di Napoli, il Docufilm verrà proiettato anche al Quirinale, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. E poi inizierà il tour nelle scuole, per ricordare anche ai più giovani queste giornate di lotta per la libertà.