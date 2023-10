Sono stati assegnati ieri sera sul palco di piazza Roma i premi San Michele 2023. Dieci in tutto i riconoscimenti consegnati dell'amministrazione comunale durante l'ultima serata delle celebrazioni della festa patronale, prima del concerto dei Nomadi. Tra i premiati anche il direttore del nostro quotidiano Latina Oggi e Ciociara Oggi Tonj Ortoleva , insieme a lui sul palco sono stati insigniti del riconoscimento anche il produttore musicale e direttore artistico del festival di Castrocaro Carlo Avarello , il fisico Marco Santimaria , il dirigente scolastico Enrico Raponi che da poche settimane è andato in pensione, il presidente dell'associazione di protezione civile Alfa Roberto Cotterli, l'azienda Aprilia Test (che ha ritirato il premio con Agostino Schiavone e Fabio Di Domenico) e i quattro giovani atleti dell'Aprilia Sporting Village che hanno attraversato lo stretto di Messina a nuoto: Sara Altieri, Martina Screti , David Mastrorilli e Beatrice Donato .

