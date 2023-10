È uscito ieri in tutte le librerie e online il primo romanzo del cantante pontino Tiziano Ferro dal titolo "La felicità al principio", edito da Mondadori. Il protagonista, Angelo Galassi non è altro che l'alter ego del cantante, o almeno ne impersonifica alcune sfumature, entrambi cantanti di successo, amati dalla folla ma pieni di tormenti e cicatrici. A tenere la mano di Galassi c'è sua figlia Sophia, che non sapeva di avere, ha cinque anni ed è muta. Tra i grattacieli di New York si muovono le insicurezze che hanno segnato l'adolescenza di entrambi gli uomini: depressione, abusi e ossessioni, ma gli esiti sono differenti: «Io e Galassi siamo incorniciati in un contesto simile, al quale però io ho reagito, mentre lui fugge, si nasconde, fa vincere la paura, non risolve le sue dipendenze né il pessimo rapporto coi genitori e con chi lo ha fatto sentire sbagliato.

Per me, lui è tutto quello che avrei potuto essere e che non ho voluto essere. Io, per esempio, non mi concederei mai la possibilità che un amore finito diventi un cattivo incantesimo su di me fino a precludermi ogni altro amore» così ne parla Ferro al Corriere della Sera. La gestazione di "La felicità al principio" è stata veloce ed intensa, trenta giorni di scrittura no stop dove la notte era giorno, data l'insonnia per la tanta agitazione legata all'arrivo di sua figlia Margherita. Come ha annunciato il cantante sui social, la promozione del libro al momento in Italia non verrà effettuata, dato il divorzio in corso con il manager di marketing Victor Allen e soprattutto, secondo le leggi dello Stato della California non può tornare a casa con i figli che sono affidati a lui. Nonostante lo scenario non propriamente roseo, Tiziano è molto sostenuto dai suoi fans e da cui lui stesso afferma di trarre forza e coraggio.