Sermoneta si prepara ad accogliere il rientro del Duca Onorato IV Caetani vittorioso dalla battaglia di Lepanto, insieme alle sue truppe e accolto dal popolo festante. 130 figuranti in costumi rinascimentali faranno rivivere al pubblico l'atmosfera del 1571, dopo il successo storico nelle acque a largo della Grecia tra la flotta cristiana e quella turca. Un evento storico di cui Sermoneta è stata una delle protagoniste. È la Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto, in programma sabato e domenica. Il paese farà un tuffo indietro di cinque secoli, tra scene di vita rinascimentale, mostre, giochi storici, esibizioni e cortei.

«La Rievocazione storica rappresenta una tradizione irrinunciabile per Sermoneta - spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli - e il visitatore sarà proiettato indietro nel tempo, una suggestione di atmosfera, di colori e di abiti che saprà incantare grandi e piccoli. Vi aspettiamo a Sermoneta».



Sabato la mattina sarà presentato il libro sulle Rievocazioni storiche: l'appuntamento è alle 11 in aula consiliare. Nel pomeriggio ci sarà il momento religioso della manifestazione: alle 18, dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, si andrà in processione per le vie del paese con l'effigie della Madonna della Vittoria, con lo spettacolo pirotecnico e l'accompagnamento della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele Secci.



Domenica ci sarà la rievocazione in costume d'epoca: per tutta la giornata ci saranno mostre, rappresentazioni di vita rinascimentale con gli abiti della Rievocazione storica e, nel pomeriggio, è previsto il corteo storico fino al Belvedere, preceduto dagli Sbandieratori Ducato Caetani, per rievocare l'incontro tra Onorato IV e Agnesina Colonna, poi il corteo fino a piazza Santa Maria Assunta per il ringraziamento alla Madonna della Vittoria e infine il rientro. Saranno ospiti i rievocatori di Marino, città che con Sermoneta condivide la tradizione della rievocazione della battaglia di Lepanto.

La manifestazione è organizzata dall'amministrazione comunale di Sermoneta e dall'associazione Festeggiamenti del Centro Storico, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Assunta, con il contributo della Regione Lazio. L'ingresso è gratuito. Previsto un servizio di navetta per accompagnare i turisti al centro storico con prima partenza alle ore 13 dall'area mercato di Monticchio.