"Leggiamo la città" questo il titolo di un ciclo di incontri che comincerà sabato 7 ottobre. L'iniziativa culturale organizzata dal presidio pontino di "Articolo 21" con la cura di MAD – Museo D'Arte Diffusa si svolgerà all'interno dello spazio polivalente di Via Cattaneo 5.

I primi protagonisti della rassegna hanno tutti radici nella città di Latina e sono Rossana Carturan, Claudio Volpe, Marina Mangiapelo e Maria Forte.



Gli autori e le autrici saranno presentate dalle giornaliste Teresa Faticoni e Cora Craus. Racconteranno le storie al centro dei loro libri e toccheranno temi importanti come il lavoro, le donne, i diritti senza rinunciare alle emozioni che le parole possono generare.



Spiegano gli organizzatori: "Abbiamo pensato a una rassegna letteraria con incontri settimanali almeno fino a dicembre partendo dall'idea di incontrare, conoscere e ascoltare autrici e autori della nostra città e provincia. E' incredibile come molti dei nostri talenti letterari siano completamente sconosciuti al pubblico locale. Certo, pagano la scarsa abitudine alla lettura che affligge il nostro Paese ma la nostra è anche un po' una scommessa: invogliare le persone a conoscere direttamente un autore o un'autrice può far scattare la voglia di entrare in libreria più spesso."



Il primo appuntamento è fissato per il 7 ottobre con "La Fabbrica" di Rossana Carturan, un romanzo che ci porta nella Torino del 1962 con una storia tutta da scoprire