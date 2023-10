Un fine settimana all'insegna della musica per il cinema al Fondi Film Festival Riviera d'Ulisse: sono infatti in programma al Museo di Sperlonga due serate davvero da incorniciare. Si comincia sabato 7 con il Concerto di colonne sonore del Soundtrack Ensemble dal titolo "Ciak, si ascolta!", con inizio alle 18. Il recital è un progetto cinematografico e musicale ideato nel 2008 dall'Associazione Giuseppe De Santis che organizza il Fondi Film Festival, proprio nell'ambito di questo importante evento, e sviluppato nel corso degli anni da Marco Grossi, segretario del sodalizio culturale, e dal Maestro Gabriele Pezone. Protagonisti di questo viaggio attraverso alcune delle più belle ed emozionanti colonne sonore della storia del cinema saranno Tania Tuccinardi, voce; Gabriele Pezone, pianoforte e arrangiamenti; Laura Venditti, sassofono; Marco Grossi, introduzione ai brani.



Tania Tuccinardi è una new entry del Sountrack Ensemble; nel 2007 è stata scelta da Riccardo Cocciante per il ruolo di Giulietta nell'opera popolare "Giulietta e Romeo" dello stesso Cocciante e di Pasquale Panella. Inizia da qui la sua carriera artistica, ricoprendo poi ruoli importanti in vari spettacoli teatrali. Nel 2016 entra a far parte del cast storico di "Notre Dame de Paris" di Cocciante e Panella, interpretando il ruolo di Fiordaliso: nel 2017 il salto di qualità, con il personaggio della protagonista, Esmeralda. Il 2 giugno 2020 a Codogno (Lodi), dove c'è stato il primo caso di Covid, ha cantato l'Inno di Mameli di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Domenica 8 ottobre, stessa location stessa ora, ci sarà la proiezione dell'emozionante film "Ennio" diretto nel 2021 da Giuseppe Tornatore: un ritratto a tutto tondo di Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 splendide colonne sonore. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti