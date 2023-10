Scelta subito da Morgan ma scambiata con Fedez. Siamo anche sicuri che questa scelta abbia fatto felice Asia Leva che è arrivata ai BootCamp di Xfactor 2023. Look esplosivo come solo lei sa fare, toni del fucsia e del nero. Asia è tesa, ma sorride. Ed è un tratto distintivo di questa ragazza di Sezze, figlia d'arte, sul palco da quando era piccolissima. Una delle ultime dei 12 ad esibirsi, Asia strappa la sedia ad un'altra concorrente. Perdere Alice B è stato un duro colpo, lo capiamo anche dai fischi. Asia si siede, succede qualcosa che ai BootCamp non si è mai vista: Alice B canta lo stesso pezzo di Asia, dimostrando di essere brava anche come rapper. Siamo tristi e felici insieme, Asia Leva conquista gli Home Visit di Xfactor 2023.