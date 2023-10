Conto alla rovescia per la 24esima edizione dell'International Circus Festival of Italy. L'attesa manifestazione circense prenderà il via da giovedì 12 ottobre e vedrà 21 artisti (provenienti da tutti i Continenti), esibirsi per conquistare l'ambito trofeo che verrà poi consegnato ai vincitori in occasione dello spettacolo di gala di lunedì 16 ottobre. Ieri mattina durante la conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno preso parte il presidente dell'Associazione Giulio Montico e direttore del festival Fabio Montico, il sindaco di Latina Matilde Celentano e la presentatrice Alessia Dell'Acqua, sono stati svelati i nomi degli artisti selezionati, ma anche gli eventi collaterali al festival. Nel foyer dello chapiteau allestito in via Rossetti, ci sarà da quest'anno, il "Circus Expo" uno spazio espositivo a tema circense, dove, fotografi, pittori, scultori e collezionisti, potranno esporre le proprie opere. E poi l'immancabile "Caffè letterario a tema circense", giunto oramai alla 10esima edizione. Tra le altre novità, lunedì mattina (alle ore 11) presso lo stadio Francioni di Latina è previsto un torneo amichevole tra le squadre dei circhi Italiani.



«Siamo arrivati alla 24esima edizione del Festival e questo ci conforta e rassicura, abbiamo ricevuto degli importanti riconoscimenti da parte del Ministero della Cultura che si complimenta con noi per la visibilità mondiale del Festival Internazionale del Circo d'Italia, abbiamo ricevuto il premio Juventino Fuentes Gasca ultimo in ordine di tempo, e questo ci rende particolarmente fieri – ha detto ieri Fabio Montico – mi preme ringraziare il sindaco di Latina per l'interesse mostrato per il nostro Festival e l'impatto che la manifestazione ha, sia culturalmente che turisticamente nel territorio». E ancora: «Tutti gli artisti sono stati selezionati e seguiti per un anno intero, anzi stiamo già seguendo quelli per la prossima edizione». Quello dell'Internazionale di Latina è un evento secondo per importanza solo a quello del Principato di Monaco.

Un orgoglio tutto pontino, rimarcato anche dal primo cittadino Matilde Celentano: «Il Festival ha assunto un rilievo multicentrico, si darà spazio alla pittura, alla letteratura e allo sport tenendo contemporaneamente alta l'attenzione sullo spettacolo di artisti internazionali; questo tipo di sinergia si incastra nel tessuto sociale della nostra collettività assumendo un ruolo che va evidenziato e valorizzato».

La direzione di pista è affidata allo storico ringmaster Tommy Cardarelli coadiuvato da Ruby Merzari, Rony Vassallo e Fabrizio Montico. Come sempre la musica che accompagnerà le perfomance degli artisti sarà suonata dal vivo grazie al sapiente lavoro dei maestri Fabiano Giovannelli (batteria e direzione), Daniele Manciocchi (sax), Mario Caporilli (tromba), Stefano Coccia (trombone), Massimo Ioffreda (piano e tastiere), Lorenzo Mancini, Simone Todini (basso elettrico), Gianluca Verrengia (chitarra) e Guido Naus (arrangiamenti).