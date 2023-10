Le giornate Fai d'Autunno, giunte alla dodicesima edizione, sono uno degli eventi nazionali più importanti per la sensibilizzazione del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese. Ottobre per il Fai e per i suoi iscritti è il "mese del patrimonio", una ricchezza di tutti e per cui tutti hanno una responsabilità, da qui nasce lo slogan "Fai la tua parte". Il primo appuntamento è segnato al 13 ottobre alle ore 16 presso il sito in via Appia, Cisterna di Latina, dove si terrà il concerto di inaugurazione del Sito Archeologico di Tres Tabernae. Il sito è il primo insediamento da cui nacque la comunità di Cisterna di Latina; l'antico abitato prese il nome di tre tabernae o botteghe che, oltre a trasportare i visitatori nel passato, grazie alla ricchezza dei mosaici a temi floreali e la musica dal vivo in collaborazione con il Campus Internazionale di Musica, trasformeranno il loco in una dimensione altra.

Grazie all'energia, creatività ed entusiasmo messo a disposizione dai delegati e volontari della Fondazione, sarà un piacere scoprire le ricchezze e l'immensa varietà del patrimonio storico, artistico e naturale della nostra regione. Un patrimonio composto da: edifici, paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono fascino come il Palazzo Caetani in Piazza XIX Marzo, Cisterna o aree naturalistiche come Torrecchia Vecchia in Via Cori Cisterna visitabile solo domenica 15 ottobre, esclusivamente per gli iscritti Fai. Le giornate Fai d'Ottobre vedono la città di Cisterna protagonista, per l'occasione verranno disposte delle navette specifiche per raggiungere i tre siti, visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17:30. Chi deciderà di partecipare potrà offrire un contributo libero utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione.

Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta durante l'evento, sarà possibile beneficiare dell'accesso prioritario in tutti i luoghi di apertura e visite straordinarie. Per l'edizione 2023, inoltre, il FAI ha stretto collaborazioni con undici sedi universitarie, da Trieste a Potenza e fino a trentadue luoghi di istruzione, da scuole ad accademie, da centri di ricerca a laboratori per la formazione. Come ha rilasciato il Presidente Marco Magnifico nella giornata di presentazione presso il Museo dell'Arte Classica della Sapienza di Roma: «Questa edizione delle giornate Fai intende ribadire il ruolo fondante che scuole e università hanno sulla qualità del futuro del nostro Paese». Dal 9 al 15 ottobre, come ogni anno, la Rai conferma l'impegno del Servizio Pubblico multimediale alla cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico