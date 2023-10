Calutta torna sui palchi. L'annuncio arriva proprio dal cantautore pontino, che in un post sui social commenta: "Qui si prova per il tour ma il 20 ottobre esce il mio nuovo disco sempre per Bombadischi. Un abbraccio forte, Edoardo". Dalle notizie trapelate, il nuovo album si intitola "Relax", come il tour che il cantautore si appresta ad inaugurare, con data fissata al 30 novembre a Mantova. Insomma, i fan avranno oltre un mese per godersi il nuovo album e imparare le canzoni, tra cui probabilmente si nasconde la prossima hit, nonostante nel tour non mancheranno anche i brani più famosi del precednete Evergreen, uscito nel 2018, e Mainstream, del 2015.

Sono già 90mila i biglietti venduti e diversi i sold out registrati ancor prima dell'annuncio e l'ancora mancato lancio di un nuovo singolo. Un ritorno sulla scena importante per l'artista, che ha fatto sentire forte la sua assenza in questi anni.