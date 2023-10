Tutto pronto per la festa di compleanno del "Parco 51". Il centro commerciale sito al km 27,800 in Via Pontina a Pomezia ha organizzato una serie di eventi per la speciale occasione che si terrà domani, sabato 14 ottobre alle ore 17. Il noto centro commerciale per l'importante anniversario avrà un ospite d'eccezione, Cristina D'Avena, artista che ha intrattenuto negli anni milioni di bambini cantando le sigle dei più conosciuti cartoni animati. L'incontro con la cantante amata indistintamente da grandi e piccini sarà l'occasione per ascoltare dal vivo le sue hit più conosciute. Il live show sarà condotto e presentato da Filippo Ferraro di Radio Dimensione Suono. Al termine dello spettacolo, completamente gratuito il pubblico presente potrà spegnere le candeline e gustare una deliziosa e gigantesca torta per festeggiare il compleanno del ‘Parco 51' in allegria.