Sabato scorso la trasmissione "L''ingrediente perfetto a tu per tu" de La 7, ha ospitato Pietro Zannini, pizzaiolo e titolare della pizzeria Pucci & Manella di Formia.

Il programma, condotto dalla solare e splendida Maria Grazia Cucinotta, noto per essere un contenitore di specialità enogastronomiche che raccontano la penisola attraverso i suoi infiniti prodotti, ha scelto questo mastro pizzaiolo per raccontare la ricchezza culturale e artigianale di questo fazzoletto di terra che affaccia sul Golfo di Gaeta. Una passeggiata tra i borghi antichi che rappresentano il cuore di Formia e le sue origini storiche è stata il preludio di un racconto volto a svelare i segreti di una delle eccellenze italiane più invidiate: la pizza.

Pietro Zannini, ha rivelato così oltre alle tecniche per ottenere l'impasto della sua pizza napoletana anche l'ingrediente perfetto che rende il suo prodotto così unico: tutte quelle piccole produzioni locali ortofrutticole e casearie, i piccoli allevatori e gli artigiani dei sapori che sono la dispensa dalla quale il maestro pizzaiolo attinge ogni giorno per rendere ogni sua pizza una scoperta dell'immenso patrimonio gastronomico di questo ricco territorio protetto dai Monti Aurunci e affacciato sul mare. Sin dall'inizio della sua attività Pietro ha infatti creduto fortemente nella grande capacità divulgativa di questo prodotto che tutti conosciamo ma su cui pochi si interrogano.

Un prodotto semplice in cui l'eccellenza della materia prima fa la differenza.

Tutto nasce da un blend di farine appositamente studiato, un'alta idratazione e una lunga fermentazione che assicurano un'eccezionale digeribilità, e per finire pochi ingredienti per sapori riconoscibili e soprattutto prodotti locali per risultato finale dalla chiara identità territoriale.

Nel suo locale, dove il 90% delle materie prime sono laziali e solo un 10% campano si trova l'espressione di quella eticità, della sostenibilità e del km 0 oggi tanto decantati