Domenica di festa a Rocca Massima dove da da ieri si è aperta la Festa dei Marroni. Questa mattina dopo la messa e la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti da parte dell'associazione trattoristi e associazione La Castagna di Rocca Massima di Maurizio Cianfoni, il sindaco Mario Lucarelli alla presenza del sindaco di Latina Matilde Celentano, con l'assessore regionale all'agricoltura Righini), Il consigliere regionale Sambucci e la vice sindaca di Velletri Pizzuti, ha inaugurato la sagra al termine della sfilata del corteo in costume e degli sbandieratori di Cori.

