Demetra Bellina, Giuseppe Cristiano, Renata Malinconico, Mario Russo, Lorenzo Lazzarini, Gabriel Montesi, Antonio Orlando e Jun Ichikawa sono gli attori di "Non credo in niente", il film diretto da Alessandro Marzullo che martedì 24 ottobre, alle ore 21, sarà presentato al Multisala Corso di Latina in un incontro con parte del cast, tra cui il regista e l'attrice di Latina Renata Malinconico. Modera Renato Chiocca. Da oggi sono aperte le prevendite presso il botteghino del Cinema di Corso della Repubblica, per assistere alla proiezione e confrontarsi con i protagonisti della pellicola già applaudita alla 59° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e sui maxischermi italiani dal 28 settembre



La storia indaga gli animi di quattro ragazzi alla soglia dei trent'anni che non vogliono rinunciare alle proprie passioni, nonostante il loro progetto di vita stia prendendo una direzione diversa da quella che speravano. Una giovane donna dai numerosi talenti artistici che per vivere fa la hostess; un aspirante attore che si rifugia nel sesso occasionale e una coppia di giovani musicisti costretti a lavorare in nero per sbarcare il lunario, si muovono in una Roma dal volto deteriorato. "Con un rapido montaggio alternato e un abile gioco musicale - sottolineano le note dell'evento - Alessandro Marzullo mette in scena proprio quella "liquidità" della società anticipata da Bauman". Il film è prodotto e distribuito da Daitona e Flickmates.