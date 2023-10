La storia è quella classica di Pollicino, piccolo di statura ma grande nell'astuzia, che grazie all'immaginazione e al coraggio riuscirà a salvare tutti e a fare della sua storia uno spettacolo per i teatri nel mondo. Coreografia e interpretazione sono di Davide Tagliavini, regia di Cinzia Pietribiasi, illustrazioni e scene di Giovanni Copelli. Informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp) ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630. Ingresso 5 euro.

