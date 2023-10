Serata di Home Visit, ad un passo dai Live. Asia Leva continua il suo viaggio a XFactor. I cinque ragazzi selezionati ai Boot Camp - Maria Tomba, Lorenzo Bonfanti, Giulia Petronio e e l'eclettica Sara Sorrenti - si ritrovano con Fedez per un ritiro che serve a studiarsi e capirsi. Si ritorna alla battle sul palco tra Asia e Alice B la prima sera dei Boot Camp. Asia ammette di non aver capito subito cosa stesse succedendo e di esserci rimasta male per la reazione di Alice B. Toglierle la sedia non è stato facile, leggere le polemiche successive non sono state facili da leggere.



Asia porta "Changes", ma con un pezzo suo, che parla di lei. Quando Fedez la invita a parlare di se, Asia è un fiume in piena. "Dico di avere il mal di vivere. Dopo che i miei si sono separati, non stato facile per me. Quando salgo sul palco non sono Asia, sono tutto quello che vogliono. Questa esperienza, come dicevo a mia mamma, mi ha fatto sentire viva".

Fedez dice che forse Asia è la più fragile, ma anche la più determinata".

Fedez sceglie Maria Tomba, Sara Sorrenti. Restano Asia e Giulia.

Fedez sceglie Asia.

Ci si vede ai Live la settimana prossima