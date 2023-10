"Ti ho vista in un angolo/ Da sola nel traffico/ Ma magari non eri neanche te", canta Calcutta in "Due minuti" e racconta così un incontro casuale, "una marea come un lampo sopra la città". In 120 secondi possono passare nella mente di un uomo innamorato tutti i pensieri da dimenticare mentre il cuore va nel panico, e il passo si fa più veloce per allontanarsi.

Esce "Relax", e il brano "Due minuti" già sembra conquistare il successo, confermando il cantautore pontino re dell'Indie. E' un Calcutta diverso quello che ascoltiamo, che è tornato alla grande con brani carichi di groove e influenze pop, pezzi che narrano la vita senza tanti fronzoli, ma schietta e vera, fatta di timori e sogni, di malinconie e ironia. Ieri, poco prima lo scoccare della mezzanotte, sulle pagine social di Edoardo D'Erme l'annuncio secco "Disco uscito" ha subito guadagnato una sfilza di like. Qualche giorno fa il cantautore di Latina aveva concesso al pubblico un'anticipazione della tracklist, sussurrata in versione Asmr tramite l'account YouTube di Bomba Dischi, da Sara J Asmr.

Eccola: Coro, Giro con te, Controtempo, 2minuti, Tutti, Intermezzo3, SSD, Loneliness, Ghiaccioli, Preoccuparmi, Allegria. Sono questi i brani che risuoneranno nelle undici date previste nei palazzetti d'Italia, già tutte sold out.

Non resta che mettersi in ascolto. In completo Relax!